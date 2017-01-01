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    У Білому домі прокоментували телефонну розмову з Путіним

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    Володимир Путін та Дональд Трамп
    Володимир Путін та Дональд Трамп

    У Вашингтоні розмову оцінюють, як важливий крок у поліпшенні відносин між країнами

    Президент США Дональд Трамп і російський очільник Володимир Путін під час телефонної розмови говорили про співпрацю у боротьбі з «Ісламською державою» і досягнення миру в Сирії. Про це повідомляється у заяві Білого дому, пише Reuters.

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    «І президент Трамп, і президент Путін сподіваються, що після сьогоднішнього дзвінка обидві сторони зможуть прискорити боротьбу з тероризмом та вирішення інших важливих питань, що знаходяться в площині спільних інтересів», - резюмували у прес-службі Трампа.

    Нагадаємо, в Кремлі повідомляли, що президенти США та РФ говорили про міжнародні проблеми, включно з боротьбою з тероризмом, стан справ на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, сферу стратегічної стабільності і нерозповсюдження, ситуацію навколо іранської ядерної програми і Корейського півострова.

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