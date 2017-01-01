У Білорусі затримали трьох організаторів «маршів недармоїдів»

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«Марш недармоїдів» у Білорусі

Протести зібрали сотні людей у різних містах країни

У Білорусі в неділю силовики затримали щонайменше трьох організаторів «маршів недармоїдів», які проходили в різних містах країни.

Як повідомляє «Радіо Свобода», мітингувати проти податку на безробіття вийшли сотні людей.

«У місті Слонім був затриманий організатор протесту, активіст партії «Білоруський народний фронт» (БНФ) Віктор Марчик», - йдеться, зокрема, в повідомленні.

За інформацією журналістів, Марчик повідомив, що перебуває у місцевому райвідділку. Він сказав, що поки незрозуміло: відпустять його, чи затримають до суду.

Крім того, повідомляється, що до початку запланованої акції у місті Барановичі було затримано двох організаторів протесту - активіста партії БНФ Миколу Чарнавуса та профспілкового лідера Григорія Грика. Як зазначається, Грик був затриманий, коли вийшов зі своєї квартири в першій половині дня, а Чарнавуса затримали на ринку, звідки його відвезли у відділок нібито у якості свідка в кримінальній справі.

Влада Білорусі з 1 березня затримала понад 150 людей по всій країні, десяткам із них було призначено арешт на 15 діб. При цьому силовики зазвичай не втручаються у самі акції протесту, більшість затримань проходять до або після демонстрацій.

Євросоюз закликав Білорусь негайно звільнити всіх затриманих під час «Маршів недармоїдів».

Через «податок на дармоїдство» в Білорусі з лютого проходять масові акції протесту, і це попри те, що 9 березня президент Олександр Лукашенко оголосив, що податок не стягуватимуть до 2018 року. Згідно з новим законом, кожен офіційно непрацюючий громадянин країни повинен заплатити в бюджет близько 200 євро на рік. Протестувальники мають намір домагатися повного скасування збору.