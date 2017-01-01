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    У Білорусі затримали трьох організаторів «маршів недармоїдів»

    • Сьогодні, 19:40
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    <span lang="UK">&laquo;Марш недармоїдів&raquo; у Білорусі&nbsp;</span>
    «Марш недармоїдів» у Білорусі 

    Протести зібрали сотні людей у різних містах країни

    У Білорусі в неділю силовики затримали щонайменше трьох організаторів «маршів недармоїдів», які проходили в різних містах країни.

    Як повідомляє «Радіо Свобода», мітингувати проти податку на безробіття вийшли сотні людей.

    «У місті Слонім був затриманий організатор протесту, активіст партії «Білоруський народний фронт» (БНФ) Віктор Марчик», - йдеться, зокрема, в повідомленні.

    За інформацією журналістів, Марчик повідомив, що перебуває у місцевому райвідділку. Він сказав, що поки незрозуміло:  відпустять його, чи затримають до суду.

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    Крім того, повідомляється, що до початку запланованої акції у місті Барановичі було затримано двох організаторів протесту - активіста партії БНФ Миколу Чарнавуса та профспілкового лідера Григорія Грика. Як зазначається, Грик був затриманий, коли вийшов зі своєї квартири в першій половині дня, а Чарнавуса затримали на ринку, звідки його відвезли у відділок нібито у якості свідка в кримінальній справі.

    Влада Білорусі з 1 березня затримала понад 150 людей по всій країні, десяткам із них було призначено арешт на 15 діб. При цьому силовики зазвичай не втручаються у самі акції протесту, більшість затримань проходять до або після демонстрацій.

    Євросоюз закликав Білорусь негайно звільнити всіх затриманих під час «Маршів недармоїдів».

    Через «податок на дармоїдство» в Білорусі з лютого проходять масові акції протесту, і це попри те, що 9 березня президент Олександр Лукашенко оголосив, що податок не стягуватимуть до 2018 року. Згідно з новим законом, кожен офіційно непрацюючий громадянин країни повинен заплатити в бюджет близько 200 євро на рік. Протестувальники мають намір домагатися повного скасування збору.

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