Під час протестів у Батумі спалили більше десяти автівок

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Протести в Батумі

Крім того, пошкоджена інфраструктура міста – глава уряду Аджарії

Глава уряду Аджарії (Грузія) Зураб Патарадзе заявив про значний збиток від нічних заворушень в Батумі. «Мінімум, спалено десять автомобілів, в тій локації, де відбувалися заворушення, пошкоджена інфраструктура», - сказав він у неділю в ефірі грузинської телекомпанії «Імеді».

За його словами, мерія Батумі зараз займається підрахунком масштабів завданих місту збитків. «Створено спеціальну комісію, і найближчим часом ми будемо знати точні розміри збитків», - зазначив Патарадзе.

Заворушення в Батумі почалися увечері в суботу після затримання поліцейськими шістьох місцевих громадян. Учасники стихійно зібрався мітингу спробували увірватися в будівлі управління поліції Аджарії в Батумі, але спецназ, застосувавши сльозогінний газ і гумові кулі, не дозволив їм цього зробити. До лікарень у Батумі внаслідок нічних протистоянь з поліцією потрапили більше 30 людей.

До активних дій по відновленню порядку в Батумі спецназ і поліцейські приступили рано вранці в неділю.

Джерело: Интерфакс