У Блоці Порошенка вирішили розвіяти страхи Гройсмана про скору відставку

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Сергій Березенко

Сергій Березенко не бачить підстав визнавати роботу уряду незадовільною

Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко вважає, що уряд Володимира Гройсмана, річний імунітет якого спливає у квітні, діє дуже чітко і його роботу не буде визнано незадовільною. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому», коментуючи чутки про можливу відставку Гройсмана.

«Кабінет міністрів зараз діє дуже чітко і коректно, за процедурою. Вони заздалегідь внесли свій звіт до парламенту. Комітет охорони здоров'я в частині роботи МОЗу також ще місяць тому отримав звіт. Але, на жаль, його не було підтримано. Я не знаю, що відбувається в інших комітетах, але уряд працює за процедурою. Дуже сподіваюся, що у квітні звіт уряду буде взято до відома, а не відхилено, і роботу уряду не буде визнано незадовільною. Бо в тих умовах, в яких працював новостворений Кабмін, дуже важко було досягнути результату. А результат є», - зазначив Березенко.

Він перерахував досягнення нинішнього уряду: «У нас є угода з МВФ, підписано меморандум. Є 3% зростання ВВП, є дефіцит бюджету в межах норми 4%, за 2016 рік ми не купили жодного кубічного метра газу в Росії і вивели «Нафтогаз» не тільки зі збитковості, а навіть на прибуток – 25 мільярдів гривень доходу, з яких 12 мільярдів буде зараховано до бюджету України».

У зв’язку з цим Березенко не бачить підстав визнавати роботу уряду незадовільною. «Наша фракція за це голосувати не буде», - запевнив нардеп.

Проте, він не виключає, що реакція деяких фракцій буде іншою.

На запитання, чи не захоче президент сам замінити Гройсмана, Березенко сказав: «Я не бачу сенсу змінювати людину, яка представляє нашу політичну силу. І яку ми повинні посилювати і показувати ефективність її роботи, тому що це ефективність роботи всієї політичної сили».

Як відомо, наразі активно на відставку прем’єра грає тільки «Батьківщина».

На засіданні погоджувальної ради 20 березня у відповідь на вимогу нардепа Юлії Тимошенко зареєструвати постанову про відставку Гройсмана голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Апарат ВР не зареєстрував законопроект про відставку через те, що він суперечить законодавству.

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