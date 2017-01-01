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    Чиновник мерії Нью-Йорка назвав причину смерті Чуркіна

    • Сьогодні, 05:23
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    Віталій Чуркін
    Віталій Чуркін

    Чиновник говорив з журналістами на правах анонімності

    Причиною смерті постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна став інфаркт. Про це на правах анонімності агентству Associated Press повідомило джерело в мерії Нью-Йорка.

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    Ім'я чиновника не називається, оскільки офіційно він не уповноважений говорити про смерть російського дипломата

    «Представник Росії при ООН, стан якого різко погіршилося в його офісі, помер від серцевого нападу», - сказав чиновник, зазначивши, що немає ніяких причин підозрювати наявність кримінальної складової в смерті дипломата.

    Нагадаємо, 20 лютого в Нью-Йорку за день до свого 65-річчя помер постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. Точної причини смерті російського дипломата офіційно не назвали.

    10 березня судмедексперт Нью-Йорка заявив, що не буде оприлюднювати причини смерті постпреда Росії при ООН, оскільки дипломатичний імунітет посла Чуркіна триває і після його смерті.

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