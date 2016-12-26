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    У БПП підтвердили, що Кононенка отруїли ртуттю

    • Сьогодні, 20:55
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    Ігор Кононенко
    Ігор Кононенко

    Кононенко не хотів робити сенсації з того, що сталося, тому інформації не поширював

    Заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко підтвердив інформацію, яка з’явилася у ЗМІ, про отруєння ртуттю Ігоря Кононенка. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Йде шквал дзвінків з приводу отруєння Ігоря Кононенка. По-перше, це, на жаль, правда. Але, по-друге, вороги не дочекаються. І це головне», - повідомив Гончаренко.

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    Він пояснив, що Кононенко не хотів робити сенсації з того, що сталося, тому інформації не поширював. «Продовжує активно працювати і в партії, і в парламенті», - сказав Гончаренко.

    Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у Кононенка незадовго до Нового року виявилося отруєння ртуттю.

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