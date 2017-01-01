У БПП поцікавились у Freedom House, чи терпіла б Америка, якби «Дождь» називав Аляску частиною РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлана Заліщук

Україна не може ігнорувати заяви телеканалу про «російський Крим»

Народний депутат від БПП Світлана Заліщук вважає недоречною критику Freedom House щодо заборони трансляції в Україні російського телеканалу «Дождь».

Про це вона написала в Фейсбуці.

«Freedom House назвав цензурою заборону трансляції телеканалу Дождь в Україні. Я б хотіла побачити, як американські канали транслюють російські опозиційні медіа, які зображають Аляску як частину Росії. Це просто не-мо-жли-во», - наголосила Заліщук.

За її словами, на шальках було рішення: український закон і повага до нашої територіальної цілісності проти поваги до опозиційного російського голосу.

«На мою думку, Нацрада ухвалила складне, але правильне рішення. Я знаю багатьох журналістів каналу особисто, і вважаю їх справжніми героями. Я розумію, що зображення Криму як України може спричинити закриття каналу «Дождь». Але як представник української влади не бачу можливості залишити російський Крим в українському ефірі», - зазначила нардеп.

Заліщук додала, що заборона трансляції каналу в українських медіа не забере в усіх бажаючих можливості дивитися програми «Дождя» в інтернеті.

Нагадаємо, Freedom House закликав українську владу негайно скасувати розпорядження про заборону мовлення на території України російського телеканалу «Дождь».

Національна рада заборонила ретрансляцію російського телеканалу «Дождь» в Україні 12 січня через порушення вимог закону про рекламу, а також закону «Про телебачення і радіомовлення».

«Проти нас воює Росія, ми захищаємося. Саме так варто оцінювати рішення Нацради», - пояснила вона.