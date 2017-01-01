У Чехії суд закрив фейкове «посольство ДНР»

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«Представницький центр ДНР» у Чехії

Суд ухвалив це рішення із другої спроби

Обласний суд у чеському місті Острава ухвалив рішення про початок процедури ліквідації «представницького центру ДНР». Його очолює громадянка Чехії Нела Ліскова. Про це повідомляє Hlidacipes.org.

Суд ухвалив це рішення з другої спроби. Міністр закордонних справ Чехії вимагав судової заборони ще минулої осені, але суд запросив додаткову інформацію.

«Голові організації було відправлено рішення ініціювати процедуру», – сказав представник обласного суду в Остраві.

Інформацію про рішення суду підтвердила й сама Ліскова. «Наразі я отримала документ про порушення провадження у справі про ліквідацію посольства «Донецької народної республіки», – написала вона на одному із проросійських сайтів.

З ініціативою про закриття «консульства ДНР» у вересні минулого року виступив глава МЗС Любомир Заоралек, але суд у лютому попросив доповнити скаргу і роз'яснити деякі твердження.

«Міністр закордонних справ заявив, що створення цього об'єднання суперечить нормам міжнародного права, які згадуються в конституції Чеської Республіки, зокрема зобов'язанню поважати територіальну цілісність інших країн», – заявив представник чеського МЗС.

У відомстві також наголосили, що Ліскова несанкціоновано використовувала титул «почесний консул», який процедурно перебуває у віданні МЗС, таким чином обходячи закон по відношенню до Віденської конвенції про консульські відносини.

Нагадаємо, організатори «представницького центру ДНР» у Чехії мають зв’язки із російськими організаціями, що фінансуються Кремлем.

Джерело: Європейська правда