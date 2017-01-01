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    У Чехії суд закрив фейкове «посольство ДНР»

    • Сьогодні, 10:58
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    &laquo;Представницький центр ДНР&raquo; у Чехії
    «Представницький центр ДНР» у Чехії

    Суд ухвалив це рішення із другої спроби

    Обласний суд у чеському місті Острава ухвалив рішення про початок процедури ліквідації «представницького центру ДНР». Його очолює громадянка Чехії Нела Ліскова. Про це повідомляє Hlidacipes.org.

    Суд ухвалив це рішення з другої спроби. Міністр закордонних справ Чехії вимагав судової заборони ще минулої осені, але суд запросив додаткову інформацію.

    «Голові організації було відправлено рішення ініціювати процедуру», – сказав представник обласного суду в Остраві.

    Інформацію про рішення суду підтвердила й сама Ліскова. «Наразі я отримала документ про порушення провадження у справі про ліквідацію посольства «Донецької народної республіки», – написала вона на одному із проросійських сайтів.

    З ініціативою про закриття «консульства ДНР» у вересні минулого року виступив глава МЗС Любомир Заоралек, але суд у лютому попросив доповнити скаргу і роз'яснити деякі твердження.

    «Міністр закордонних справ заявив, що створення цього об'єднання суперечить нормам міжнародного права, які згадуються в конституції Чеської Республіки, зокрема зобов'язанню поважати територіальну цілісність інших країн», – заявив представник чеського МЗС.

    У відомстві також наголосили, що Ліскова несанкціоновано використовувала титул «почесний консул», який процедурно перебуває у віданні МЗС, таким чином обходячи закон по відношенню до Віденської конвенції про консульські відносини.

    Нагадаємо, організатори «представницького центру ДНР» у Чехії мають зв’язки із російськими організаціями, що фінансуються Кремлем.

    Джерело: Європейська правда

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