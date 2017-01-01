У четвер буде сніжно та морозно

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Снігопад

Завтра буде хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

У четвер, 12 січня, в Києві хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 градусів, вдень -1...-3 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -9...-16 градусів, вдень 0...-7 градусів. У Карпатах невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, температура повітря вночі -12...-17 градусів, вдень -2...-7 градусів.

На півночі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень 0...-6 градусів.

У центрі України хмарно, невеликий сніг, вдень у Дніпропетровській області помірний сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер південний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, вдень 0...-6 градусів.

На сході України хмарно, вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця, вдень подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вітер південно-східний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -1... -3 градуси.

На півдні України хмарно, невеликий сніг, вдень у Криму та Приазов'ї помірний мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 0...-8 градусів, вдень 0...-5 градусів, у Херсонській і Запорізькій областях подекуди 0...-3 градуси.

У Криму хмарно, дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 1...-6 градусів, вдень +1...+6 градусів. У Ялті вночі дощ з мокрим снігом, вдень дощ. Температура вночі -1...+1 градус, вдень +3...+5 градусів.

Джерело: Українські новини