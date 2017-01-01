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    У Держслужбі з питань праці назвали найтравматичніші галузі

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    Голова ДСПП Роман Чернега
    Голова ДСПП Роман Чернега

    У 2016 році найбільше травм отримали працівники професій, пов'язаних із використанням транспортних засобів

    Щодня Державна служба України з питань праці отримує повідомлення від організацій та підприємств про травмування своїх працівників внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

    Про це заявив голова ДСПП Роман Чернега у четвер під час прес-конференції. 

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    «На жаль, практично щодня ми отримуємо інформацію з підприємств, з установ та організацій, що під час різного роду перевезень, службових відряджень, де використовуються транспортні засоби, стаються дорожньо-транспортні пригоди, де гинуть працівники. Ця ситуація, на жаль, не покращується і залишається стабільно негативною», -  повідомив Чернега.

    Він підкреслив, що у 2016 році найбільше травм отримали працівники професій, пов'язаних із використанням транспортних засобів. При цьому, зазначив Чернега, лідируючу позицію серед цих травм посідає агропромисловий комплекс, коли в період польових робіт працівникам не належним чином проводяться інструктажі безпеки. 

    При цьому він зазначив, що «найбільш травмонебезпечними галузями в Україні надалі залишаються вугільна, машинобудівна промисловість, а також авто промисловий комплекс та соціально-культурна сфера».. 

    «Питома вага травмованих працівників на підприємствах цих галузей складає 63% від усіх травмованих на підприємствах в Україні», - підкреслив Чернега. 

     

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