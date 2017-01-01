У Донецьку до моргів звезли щонайменше 80 убитих бойовиків – Шкіряк

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Бойовики не припиняють обстріли, навіть щоб забрати загиблих

До моргів Донецька доправили за останні три доби близько 80 убитих російських військових та терористів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«За оперативною інформацію з наших джерел у Донецьку, у морги міста за останні три доби доправлено вже близько 80 трупів знищених російських військових та терористів «ДНР», купа поранених. Остаточні цифри буде уточнено пізніше», – написав він.

Шкіряк наголосив, що, зважаючи на значні втрати, рядові бойовики панікують і обурюються діями своїх російських кураторів стосовно наказу про наступ у районі авдіївської промзони.

Як відомо, третю добу поспіль проросійські терористи обстрілюють прифронтову Авдіївку.

Як повідомляє пресс-центр штабу АТО, російсько-окупаційні війська не припиняють гатити по ЗСУ навіть під час режиму тиші, який запровадили, щоб забрати тіла загиблих сепаратистів.

Про вказане було заздалегідь поінформовано російську сторону СЦКК встановленим порядком.

«Однак протилежна сторона даний акт гуманності проігнорувала, чим вкотре засвідчила своє справжнє ставлення до людей, які воюють на боці російсько-окупаційних військ», – ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що війська РФ за два дні втратили на Донбасі понад 100 бійців.