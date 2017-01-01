У лікарні помер ще один учасник перестрілки на Житомирщині

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Кількість жертв стрілянини в Олевську зросла до двох

В лікарні помер ще один учасник перестрілки, яка сталася в ніч на 16 січня в Олевську. Про це повідомила журналістка Інна Білецька на своїй сторінці у Facebook.

«В Олевській лікарні підтвердили смерть ще однієї людини, унаслідок перестрілки тиждень тому. Відтак двоє загиблих — обоє не місцеві з угруповування, яке вважають зачинщиками стрілянини. В лікарні залишаються п’ятеро. Серед них один львівський — Віталій на прізвисько «Тюрьма». Отакі нині «побутові» конфлікти. Де великі гроші — там рано чи пізно смерті. Ну і керівництво райвідділку обіцяють звільнити», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, більшість учасників перестрілки в Олевську на Житомирщині затримані. Наразі тривають оперативні та слідчі дії з затримання усіх учасників злочину.

Генральний прокурор України Юрій Луценко звільнив заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури після перестрілки в Олевську на Житомирщині.

Нагадаємо, що у ніч проти понеділка, 16 січня, в центрі міста Олевськ на Житомирщині стався збройний напад на місцевих жителів. Невідомі з пістолетами та гвинтівками відкрили вогонь по молодих людях, які стояли поблизу однієї з кав'ярень і парковки, а також кинули у натовп гранату. Внаслідок цього семеро людей зазнали поранень і одна загинула.

Потім на центральній площі Олевська зібралися близько 300 місцевих жителів, які вимагали у правоохоронців провести справедливе розслідування нічної стрілянини.