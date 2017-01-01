У Франції на мітингу після виборів затримали російську журналістку

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Кореспондентк транслювала зіткнення протестувальників із поліцейськими на околиці Парижа

У Франції під час акцій протесту після перемоги на президентських виборах Еммануеля Макрона було затримано кореспондента RT Шарлотту Дубенську. Про це вона повідомила у своєму Twitter.

«Поліція все ще тримає мене десь у північних передмістях Парижа. Де свобода преси?»,- написала Дубенська у мікроблозі.

Зазначено, що журналістка вела трансляцію зі східної околиці Парижа, де відбувалися зіткнення протестувальників із поліцейськими. Правоохоронці затримали Дубенську, протримали в поліцейському фургоні , а згодом її везли кудись «близько 30 хвилин».

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Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен вже визнала поразку на виборах.

Відразу після оголошення попередніх результатів, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

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