У Франції почалося розслідування хакерської атаки на штаб Макрона

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Фото: ВВС Еммануель Макрон

Передвиборний штаб Макрона піддався масованій хакерській атаці.

Французькі правоохоронні органи почали розслідування хакерської атаки на передвиборний штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона. Про це Twitter повідомляє AFP з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що передвиборний штаб Макрона піддався масованій хакерській атаці. Користувач під ніком EMLEAKS виклав у відкритий доступ у веб-додатку Pastebin, що дозволяє анонімно завантажувати уривки тексту, близько 9 Гб документів щодо діяльності передвиборного штабу.

Портал WikiLeaks розповів, що в метаданих листів, отриманих при зломі, були виявлені записи з даними співробітника російської компанії. У виявлених записах дев'ять разів згадується Рошка Георгій Петрович, який нібито є її співробітником.

Як повідомляв «Главком», кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон став переможцем другого туру виборів, відповідно до перших екзит-полів.

Зазначимо, сьогодні у Франції відбувається другий тур виборів президента Франції. Змагаються проєвропейський ліберал Еммануель Макрон і крайня права противниця Євросоюзу Марін Ле Пен. Дільниці для голосування відкрились сьогодні о 8 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу.

Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.