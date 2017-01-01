У «Газпрома» істерика: обіцяє зробити все, щоб у Києва «пропав апетит шукати активи для арешту»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівництво російського газового монополіста погрожує Україні

«Газпром» буде вживати всі дії для того, щоб «апетит України шукати активи для арешту» в рахунок штрафу зник, заявив заступник голови правління компанії Олександр Медведєв, пише ТАСС.

«Ми всі необхідні дії робитимемо для того, щоб і Європа побачила, що відбувається, і щоб апетит (у України) такі дії робити пропав», - сказав він, коментуючи ситуацію з накладенням українською владою арешту акції АТ «Газтранзит», що належать ПАТ «Газпром».

«Поки Україна не назвала українським письменником, хоча я не виключаю, що це може статися, але дії української сторони носять суто кафкіанський характер, - зазначив Медведєв. – «Газпром» був звинувачений в монопольній ролі, в ситуації, коли ми є не компанією, яка надає послуги, а є одержувачами послуги».

Як повідомлялось, у травні державна виконавча служба міністерства юстиції України заарештувала акції «Газпрому» в компанії «Газтранзит» за зверненням Антимонопольного комітету України.



Нагадаємо, що 31 травня Стокгольмський трибунал задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд ціни з урахуванням ринкових умов. Петро Порошенко заявив, що дане рішення дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ.

Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв підкреслив, що можлива відмова російського монополіста від виконання судового рішення буде безпрецедентною. Тоді українська сторона в судовому порядку домагатиметься арешту активів «Газпрому» за кордоном. Коболєв також повідомив, що розрахунок сум компенсацій, що надаються у відповідності з рішенням суду, займе орієнтовно два-три місяці.