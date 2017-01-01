В Росії відхрещуються від отримання листа Януковича з проханням ввести війська в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович та Володимир Путін

Відповідну відповідь надіслала українській стороні Генпрокуратура РФ

Генеральна прокуратура України отримала листа від Генпрокуратури РФ, в якому стверджується, що ні Адміністрація Президента РФ, ні Рада Федерації РФ не отримували ніякого листа Януковича про використання військ РФ на території України.

Про це очільник ГПУ Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Папір все стерпить, панове російські прокурори. Але що робити з виступом Чуркіна в Раді Безпеки ООН про цей лист? Що робити з відеоінтерв'ю самого Януковича, який підтверджує, що писав такий лист? Що робити з виступом на Раді Федерації г. Клішаса, який говорить про лист Януковича Раді Федерації? Що врешті-решт робити з відео зустрічі Путіна з пресою в м. Ново-Огарьово. Під час зазначеного інтерв'ю Путін В. В., відповідаючи на питання про те, що може бути приводом для використання ЗС РФ на території України, неодноразово зазначив, що у нього є «пряме звернення чинного і легітимного Президента України Януковича про використання Збройних Сил для захисту життя, свободи і здоров'я громадян України» - написав Луценко.

Генпрокурор України переконаний, що відповідь на ці питання одна – «скоро суд, який встановить істину і покарає зрадників і окупантів».

Як повідомляв «Главком», військова прокуратура раніше отримала лист секретаріату ООН з наданням українській стороні завіреної печаткою фотокопії заяви екс-президента Віктора Януковича із проханням ввести війська Росії в Україну.

В січні цього року ЗМІ опублікували лист Януковича до Путіна