У ГПУ кажуть, що Янукович може оскаржити в Євросуді будь-який український вирок

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Віктор Янукович

Законодавство України дає змогу уникнути покарання й іншим колишнім високопосадовцям-втікачам

Зміни до закону про заочне засудження, які Рада може прийняти вже наступного тижня, не вирішують питання реального притягнення до відповідальності президента-втікача Віктора Януковича та його оточення.

Про це в ефірі «Громадського» повідомив керівник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, наразі залишається ризик, що будь-які судові рішення, які будуть винесені стосовно колишніх високопосадовців, будуть скасовані Європейським судом з прав людини.

«На сьогодні така загроза є і вона не усувається цим новим законопроектом, який є в Верховній раді», - сказав Горбатюк.





Він наголосив, що закон треба доопрацювати, використовуючи практику Європейського суду. Також, аби зменшити можливості захисту Януковича, потрібно «взагалі уникати висловів будь-яких посадових осіб про те, що це приймається виключно для того, щоб засудити ту чи іншу особу. Тому що цей вислів уже можуть використати адвокати підозрюваних. Тоді вже наявні признаки політичного переслідування чи вибіркового правосуддя».

Нагадаємо, що генеральний прокурор Юрій Луценко прийшов до Верховної Ради, коли зміни до закону про заочне засудження приймалися у першому читанні. Він заявив, що зміни «закривають можливість для захисту Януковича, Захарченка і багатьох інших людей понести справедливу відповідальність у відкритому українському суді».

23 лютого Рада підтримала зміни до закону про заочне засудження в першому читанні.