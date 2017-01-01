У Гватемалі під час пожежі в реабілітаційному центрі загинули 19 дітей

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Близько 20 дітей отримали поранення

У Гватемалі в реабілітаційному центрі для жертв сімейного насильства, розташованому недалеко від столиці країни, виникла пожежа. Щонайменше 19 дітей загинули. Про це повідомляє Про це повідомляє BBC.

За попередньою інформацією, ще близько 20 дітей отримали поранення. Потерпілим надається необхідна допомога. Батьки і родичі дітей досі чекають інформації про своїх близьких.

Причини виникнення пожежі наразі невідомі. Повідомляється, що це був дитбудинок з поганою репутацією.

Як повідомляв «Главком», цієї ночі в американському місті Білоксі на залізничному переїзді потяг врізався у пасажирський автобус,троє людезагиблих.

Наприкінці лютого в Аргентині у провінції Санта-Фе в результаті зіткнення двох автобусів загинули щонайменше 13 осіб, більше десяти отримали травми.