У Катарі люди скуповують їжу про запас через скандал з арабськими країнами

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Жителі Катару скуповують їжу, побоюючись дефіциту продовольства

Жителі столиці Катару Дохи масово скуповують продукти харчування у зв'язку з тим, що низка держав розірвала дипломатичні відносини з цією країною. Про це повідомляє CNN Money з посиланням на публікації в соцмережах.

Видання зазначає, що люди побоюються економічної блокади, що може призвести до браку продовольства в країні.

Дані страхи з'явилися на тлі новин про закриття кордону з Саудівською Аравією, через яку країну поставляють багато товарів харчової промисловості.

У той же час влада Ірану вже заявила, що готова постачати Катару продовольство.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.

Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі «Аль-Каїди» та «Ісламської держави».

Катар заперечує звинувачення щодо підтримки терористичних груп, та заявляє, що блокада сусідніх держав базується на безпідставних твердженнях.



