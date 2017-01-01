У Катарі люди скуповують їжу про запас через скандал з арабськими країнами
- Сьогодні, 10:09
-
Розсилка
Жителі Катару скуповують їжу, побоюючись дефіциту продовольства
Жителі столиці Катару Дохи масово скуповують продукти харчування у зв'язку з тим, що низка держав розірвала дипломатичні відносини з цією країною. Про це повідомляє CNN Money з посиланням на публікації в соцмережах.
Видання зазначає, що люди побоюються економічної блокади, що може призвести до браку продовольства в країні.
Дані страхи з'явилися на тлі новин про закриття кордону з Саудівською Аравією, через яку країну поставляють багато товарів харчової промисловості.
У той же час влада Ірану вже заявила, що готова постачати Катару продовольство.
Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.
Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.
Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.
Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі «Аль-Каїди» та «Ісламської держави».
Катар заперечує звинувачення щодо підтримки терористичних груп, та заявляє, що блокада сусідніх держав базується на безпідставних твердженнях.