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    У Києві п'ятибальні затори (КАРТА)

    • Сьогодні, 11:15
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    Сильні затори залишаються на розв'язці мосту Патона і в центрі

    Сьогодні вранці станом на 9:40 затори в Києві досягли п’яти балів. Про це свідчать дані на сервісі «Яндекс.Пробки».

    Складна ситуація залишається на розв'язці мосту Патона і в центрі, наприклад на ділянках проспекту Лесі Українки. Крім того, тягнучка спостерігається також у районі станції метро «Лук'янівська» і по вулиці Велика Житомирська.

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    Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Києві на прибирання снігу направили 500 одиниць техніки.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян із проханням користуватись під час снігопаду комунальним транспортом, а свої автівки залишати вдома.

    В’їзд великогабаритного транспорту до столиці знову обмежили з 7:00 ранку вівторка. Таке рішення було прийняте міською владою, аби не створювати додаткових перешкод для роботи снігоприбиральної техніки на автошляхах столиці. 

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