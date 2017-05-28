У Києві зійшов з рейок швидкісний трамвай

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Місце аварії

Подробиць про причини аварії на даний момент немає

У Києві біля залізничного вокзалу зійшов з рейок швидкісний трамвай, який рухався за маршрутом №3 (ст. Старовокзальна – ст. Кільцева дорога). Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на очевидців інциденту.

За словами співрозмовника, під час повороту зі станції Старовокзальна на вулицю Борщагівська частина трамвая зійшла з рейок. У даний момент рух по маршруту швидкісного трамваю №1 і №3 зупинено.

Відзначається також, що недалеко від місця НП виникли проблеми з іншим трамваєм.

Подробиць про причини аварії на даний момент немає.

Як повідомляв «Главком», 5 травня на столичному бульварі Вацлава Гавела трамвай наїхав на людину. Внаслідок зіткнення потерпілому відрізало три пальці і здерло шкіру на правій нозі - удар колесом прийшовся по дотичній.

Київська міська державна адміністрація оприлюднила проект розпорядження «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху». Згідно з документом, це розпорядження набирає чинності з 15 липня 2017 року.