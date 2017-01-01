У КНДР заявили про готовність рішуче відповісти на «божевільні дії США»

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Трамп направив авіаносну ударну групу ВМФ до берегів Корейського півострова

Пхеньян відреагував на рішення США направити авіаносну ударну групу ВМФ до берегів Корейського півострова

Пхеньян готовий вжити рішучих заходів у відповідь на дії провокаторів. Про це йдеться в заяві МЗС КНДР, опублікованій на сайті Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

Відомство таким чином відреагувало на рішення США направити авіаносну ударну групу ВМФ до берегів Корейського півострова.

«Ми ніколи не будемо молити про пощаду і зробимо серйозні контрзаходи проти провокаторів, щоб захистити себе за допомогою потужної зброї і продовжити обраний нами шлях», - йдеться в заяві МЗС країни.

Північна Корея вважає, що «божевільні дії США, які спрямовані на вторгнення в КНДР, досягли серйозної фази». Пхеньян також заявляє, що влада США «в повній мірі відповідатиме за наслідки своїх обурливих дій».

Як повідомляв «Главком», КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Пуск був здійснений з об'єкта наземного базування неподалік від Синпо.

Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна.