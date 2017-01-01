У Лаврова обурились: Джонсон не розуміє, що відбувається у Сирії

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Рішення про скасування поїздки Джонсона в Москву зайвий раз підтверджує сумніви в наявності доданої вартості розмови з британцями, - МЗС РФ

МЗС РФ заявив, що глава МЗС Великобританії Борис Джонсон не розуміє ні того, що відбувається в Сирії, ні призначення дипломатії. Так в Росії прокоментували скасування візиту Джонсона в Москву.

«Судячи із заяв Джонсона, в даний час у нього інші пріоритети, а саме обговорення з партнерами по «сімці» ситуації в Сирії і «російської підтримки режиму Асада». Наявне фундаментальне нерозуміння або незнання того, що відбувається в Сирії, зусиль Росії щодо врегулювання цієї кризи, а також призначення дипломатії в принципі», - заявили в МЗС РФ.

У відомстві заявили, що в ході візиту Бориса Джонсона в Москву було заплановано провести розмова з усього комплексу міжнародних проблем, а також обговорити стан російсько-британських відносин, «по суті загнаних британською стороною в глухий кут».

«Рішення про скасування поїздки Джонсона в Москву зайвий раз підтверджує сумніви в наявності доданої вартості розмови з британцями, які з більшості актуальних проблем сучасності не мають власної позиції та реального впливу на хід міжнародних справ, залишаючись «в тіні» своїх стратегічних партнерів», - заявили в російському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон скасував свій візит до Москви, запланований на понеділок, через ситуацію в Сирії. Візит мав відбутися в понеділок.