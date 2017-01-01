  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Держсекретар США поговорив з Лавровим про ракетний удар в Сирії

    • Сьогодні, 03:22
    • Розсилка
    Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров&nbsp;
    Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 

    В Росії наполягають на тому, що атаки на Сирію грають на руку терористам

    Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров по телефону обговорили ситуацію в Сирії після ракетного удару США по сирійській авіабазі.

    Про це повідомиляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Росії.

    Агенство зазначає, що Лавров наполягав на тому, що «атака на країну, уряд якої бореться з тероризмом, грає на руку тільки екстремістам, а також створює додаткові загрози регіональної та глобальної безпеки».

    За його словами, твердження Тіллерсона про те, що урядові війська Сирії 4 квітня застосували хімічну зброю у провінції Ідліб, не відповідають дійсності.

    Відзначається, що сторони домовилися продовжити дискусію при особистій зустрічі.

    Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон наступного тижня приїде в Росію на зустріч з Лавровим.

    Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп в ніч проти 7 квітня віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

    Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

    Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

    Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.

    В суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ та припустив повторний удар по Сирії.

    Читайте також
    США Сирія Сергій Лавров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ