Держсекретар США поговорив з Лавровим про ракетний удар в Сирії

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Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

В Росії наполягають на тому, що атаки на Сирію грають на руку терористам

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров по телефону обговорили ситуацію в Сирії після ракетного удару США по сирійській авіабазі.

Про це повідомиляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Росії.

Агенство зазначає, що Лавров наполягав на тому, що «атака на країну, уряд якої бореться з тероризмом, грає на руку тільки екстремістам, а також створює додаткові загрози регіональної та глобальної безпеки».

За його словами, твердження Тіллерсона про те, що урядові війська Сирії 4 квітня застосували хімічну зброю у провінції Ідліб, не відповідають дійсності.

Відзначається, що сторони домовилися продовжити дискусію при особистій зустрічі.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон наступного тижня приїде в Росію на зустріч з Лавровим.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп в ніч проти 7 квітня віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

В суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ та припустив повторний удар по Сирії.