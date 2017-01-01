Держсекретар США поговорив з Лавровим про ракетний удар в Сирії
- Сьогодні, 03:22
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В Росії наполягають на тому, що атаки на Сирію грають на руку терористам
Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров по телефону обговорили ситуацію в Сирії після ракетного удару США по сирійській авіабазі.
Про це повідомиляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Росії.
Агенство зазначає, що Лавров наполягав на тому, що «атака на країну, уряд якої бореться з тероризмом, грає на руку тільки екстремістам, а також створює додаткові загрози регіональної та глобальної безпеки».
За його словами, твердження Тіллерсона про те, що урядові війська Сирії 4 квітня застосували хімічну зброю у провінції Ідліб, не відповідають дійсності.
Відзначається, що сторони домовилися продовжити дискусію при особистій зустрічі.
Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон наступного тижня приїде в Росію на зустріч з Лавровим.
Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп в ніч проти 7 квітня віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.
Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.
Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.
В суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ та припустив повторний удар по Сирії.