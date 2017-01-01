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    У Луценка назвали дату передачі до суду справи про держзраду Януковича

    • Сьогодні, 08:59
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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Матіос заявив, що обвинувальний акт щодо держзради Януковича буде передано до суду 14 березня

    Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що обвинувальний акт у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича буде передано до суду 14 березня.

    «14 березня обвинувальний акт щодо держзради Януковича буде передано до суду для розгляду по суті», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

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