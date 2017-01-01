У Луценка назвали дату передачі до суду справи про держзраду Януковича
- Сьогодні, 08:59
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Віктор Янукович
Матіос заявив, що обвинувальний акт щодо держзради Януковича буде передано до суду 14 березня
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що обвинувальний акт у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича буде передано до суду 14 березня.
«14 березня обвинувальний акт щодо держзради Януковича буде передано до суду для розгляду по суті», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».
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