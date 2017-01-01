У Луценка назвали дату передачі до суду справи про держзраду Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович

Матіос заявив, що обвинувальний акт щодо держзради Януковича буде передано до суду 14 березня

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що обвинувальний акт у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича буде передано до суду 14 березня.

«14 березня обвинувальний акт щодо держзради Януковича буде передано до суду для розгляду по суті», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

Нагадаємо, ГПУ допитала останнього свідка у справі про держзраду Януковича.

Печерський районний суд міста Києва обмежив час ознайомлення з матеріалами справи стосовно обвинувачення Януковича у державній зраді терміном до 17 днів.