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    У Львові судитимуть бухгалтера навчального закладу за привласнення 600 тис грн

    • Сьогодні, 07:33
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    Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років

    Правоохоронці передали в суд кримінальне провадження щодо головного бухгалтера одного з навчальних закладів Львова, який привласнив понад 600 тисяч гривень.

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    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

    Відомо, що головний бухгалтер протягом травня-грудня 2016 року перераховував частину заробітної плати співробітників комунального навчального закладу на свою банківську карту і надалі використовував їх для погашення кредиту. Таким чином обвинувачений незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 612 тисяч гривень.

    Наразі справа знаходиться на розгляді в Шевченківському районному суді Львова.

    За вчинення даного злочину бухгалтеру «світить» позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Як повідомляв «Главком», вчора в Києві на хабарі у тисячу доларів спіймали представника приватного вишу.

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