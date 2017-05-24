У Ляшка вимагають порушити кримінальну справу проти Львочкіна

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Народний депутат України Сергій Льовочкін

Мосійчук особисто подав заяву про кримінальне правопорушення на Львочкіна

Українські антикорупційні органи повинні розібратися, яким чином Сергій Льовочкін, перебуваючи 20 років на державній службі, отримав у власність багато прибуткового бізнесу, зокрема і телеканал «Інтер».

Про це заявив народний депутат України Ігор Мосійчук на телеканалі ZIK.

«Я особисто подав заяву про кримінальне правопорушення на одного з власників телеканалу «Інтер» Сергія Льовочкіна за статтями несплата податків і незаконне збагачення. Ця людина перебуває 20 років на державній службі, натомість має у власності телеканал та інший прибутковий бізнес. Нехай українські антикорупційні органи розслідують, яким чином Льовочкін отримав це майно», – розповів Мосійчук.

До того ж, фракція «Радикальної партії» в межах обговорення закону про мовні квоти на українських телеканалах ініціювала створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо дослідження фінансування та контенту телеканалу «Інтер».

«Я звернувся до своїх колег у парламенті й попросив підтримати таке рішення. Адже, насправді, російський телеканал ОРТ володіє значною частиною акцій телеканалу «Інтер», – наголосив Мосійчук.

Також, коментуючи прийняття парламентом закону про мовні квоти, Мосійчук зазначив, що українська мова стала домінуючою не через заборони, а завдяки пропаганді.

«Потрібно зробити так, щоб приблизно через 5 років на українському телебаченні було 0% російської мови. Але це залежить від кожного українця і того, як він буде вести пропаганду рідної мови та боротися за Україну в інформаційному просторі», – наголосив народний депутат.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея та Андрія Лозового.

Народний депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей назвав «смішною» заяву генерального прокурора Юрія Луценка про подання на зняття з нього недоторканності.

В Національнму антикорупційному бюро України заявили, що їхні детективи здійснюють розслідування у кримінальних провадженнях лише стосовно двох депутатів, - Євгена Дейдея та Андрія Лозового.

Нагадаємо, заступник голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін задекларував 7 млн 915 тис. 364 доходів за 2016 рік.