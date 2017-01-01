У Маріуполі зчиналася стрілянина через собаку, що справив нужду на автівку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стрілянина

За собаку кулі отримав господар

Ввечері в неділю, 16 квітня, у Маріуполі сталася стрілянина через собаку, який справив нужду на колесо припаркової біля будинку автівки. Подробиці інциденту розказав начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Неділя, вечір, Маріуполь, Світле Воскресіння Христове. Чоловік, 1989 року народження, вигулює свого собаку на майданчику біля будинку. Там стоїть автомобіль, на колесо якого тварина вирішила справити нужду. Власнику машини це не сподобалось. І вирішив він «наказати» собаку - витягнув травматичну зброю та поцілився в тварину. Господар прикрив собою собаку та отримав вогнепальне поранення лівого плеча та лівого тазостегнового суглобу. Мабуть, ще зранку цей «мисливець» був у церкві, де святі отці проповідували любов до ближнього свого. А вже ввечері любов до людей «пройшла» і перемогла «тяга до чистоти», - сказано в повідомленні очільника обласної поліції у Facebook.

Нагадаємо, у кінці березня у Києві стався конфлікт між двома водіями на Чоколівському, який закінчився стріляниною. Одна людина постраждала.