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Бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Мар’їнки

Під час обстрілу бойовиками житлових кварталів Мар’їнки Донецької області було поранено волонтера.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Twitter.

«У Мар'їнці під час обстрілу поранено волонтера та пошкоджені будинки місцевих мешканців», - йдеться в повідомленні.

В штабі АТО уточнили, що по Мар’їнці ворог гатив з БМП та мінометів.

Обстріл тривав більше години.

Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар'їнка», обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Мар’їнки Донецької області. Під вогонь потрапили житлові квартали міста.

Як повідомляв штаб АТО, пошкоджено будинки мирних мешканців по вулицях Леніна та Орджонікідзе.

Станом на 18:00 в зоні АТО зафіксовано 9 обстрілів.