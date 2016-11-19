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    У Мар’їнці під час обстрілу поранено волонтера

    • Сьогодні, 00:12
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    Бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Мар’їнки

    Під час обстрілу бойовиками житлових кварталів Мар’їнки Донецької області було поранено волонтера.

    Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Twitter.

    «У Мар'їнці під час обстрілу поранено волонтера та пошкоджені будинки місцевих мешканців», - йдеться в повідомленні.

    В штабі АТО уточнили, що по Мар’їнці ворог гатив з БМП та мінометів.

    Обстріл тривав більше години. 

    Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар'їнка», обійшлося без постраждалих.

    Нагадаємо, що бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Мар’їнки Донецької області. Під вогонь потрапили житлові квартали міста.

    Як повідомляв штаб АТО, пошкоджено будинки мирних мешканців по вулицях Леніна та Орджонікідзе.

    Станом на 18:00 в зоні АТО зафіксовано 9 обстрілів.

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