У Мар’їнці під час обстрілу поранено волонтера
- Сьогодні, 00:12
-
Розсилка
Бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Мар’їнкиПід час обстрілу бойовиками житлових кварталів Мар’їнки Донецької області було поранено волонтера.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Twitter.
«У Мар'їнці під час обстрілу поранено волонтера та пошкоджені будинки місцевих мешканців», - йдеться в повідомленні.
В штабі АТО уточнили, що по Мар’їнці ворог гатив з БМП та мінометів.
Обстріл тривав більше години.
Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар'їнка», обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Мар’їнки Донецької області. Під вогонь потрапили житлові квартали міста.
Як повідомляв штаб АТО, пошкоджено будинки мирних мешканців по вулицях Леніна та Орджонікідзе.
Станом на 18:00 в зоні АТО зафіксовано 9 обстрілів.
#Донеччина:У Мар'їнці під час обстрілу поранено волонтера та пошкоджені будинки місцевих мешканці https://t.co/t7wYN8BEkf #новини #поліція pic.twitter.com/tREhvl97O1— МВС України (@MVS_UA) 24 квітня 2017 р.