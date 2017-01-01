У Меркель закликали припинити переговори про вступ Туреччини в Євросоюз

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Замість «пакту Меркель-Ердоган» потрібно створити союз між Німеччиною і демократичними силами Туреччини, - Вебер

Після прийняття на референдумі в Туреччині змін до конституції, керівники провідних німецьких політичних партій вимагали скасування переговорів щодо вступу Туреччини до Євросоюзу, повідомляє DW.

Заступник голови Християнсько-соціального союзу Манфред Вебер заявив, що повноправне членство Туреччини в Євросоюзі «більше не може бути метою» переговорів.

Вебер охарактеризував перспективи вступу Туреччини в ЄС як «самообман». На його думку, членство країни в Євросоюзі має бути зняте з порядку денного. Очікується, що глави країн, що входять в ЄС, на найближчому саміті, який пройде на початку травня, оголосять про перегляд відносин з Туреччиною.

Уряд ФРН поки утримався від коментарів щодо результатів референдуму. Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель закликав до обачності. За його словами, слід «зберігати холодну голову» і «поводитися розсудливо».

Заступник голови Християнсько-демократичного союзу Юлія Клекнер у статті, опублікованій у виданні Huffington Post, заявила, що двері в ЄС для Туреччини «остаточно закрит». На її думку, фінансова підтримка, що надається Туреччини для входження в ЄС, повинна бути припинена. Раніше, у зв'язку з можливим вступом в Євросоюз, Туреччина отримала від Брюсселя 4,8 мільярда євро, а згідно з планом до 2020 року повинна була отримати ще 4,45 мільярда.

16 квітня в Туреччині пройшов референдум щодо змін конституції республіки. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про перемогу на референдумі щодо зміни конституції. Після підрахунку 99, 9 % бюлетенів 51,3% громадян схвалили збільшення повноважень президента.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

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