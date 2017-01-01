У Миколаєві чоловік підірвався на гранаті
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Чоловік загинув на місці
У центрі Миколаєва у приватному будинку по вул.Пограничній, 66 на гранаті підірвався чоловік.
Інцидент стався у приватному домоволодінні. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці події.
Вибух пролунав близько 18:00. На місці працює поліція, вибухотехніки та нацгвардійці.
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Ймовірно, вибух спричинила граната Ф-1.
За попередньою інформацією, причиною смерті чоловіка могло стати необережне поводження із боєприпасом або самогубство.
Нагадаємо, раніше на Донеччині хлопчик знайшов 14 гранат біля школи.
Джерело: УНН