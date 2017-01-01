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    У Миколаєві чоловік підірвався на гранаті

    • Сьогодні, 20:20
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    Чоловік загинув на місці

    У центрі Миколаєва у приватному будинку по вул.Пограничній, 66 на гранаті підірвався чоловік.

    Інцидент стався у приватному домоволодінні. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці події.

    Вибух пролунав близько 18:00. На місці працює поліція, вибухотехніки та нацгвардійці.

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    Ймовірно, вибух спричинила граната Ф-1.

    За попередньою інформацією, причиною смерті чоловіка могло стати необережне поводження із боєприпасом або самогубство.

    Нагадаємо, раніше на Донеччині хлопчик знайшов 14 гранат біля школи.

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    У Миколаєві чоловік підірвався на гранаті
    У Миколаєві чоловік підірвався на гранаті
    У Миколаєві чоловік підірвався на гранаті

    Джерело: УНН

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