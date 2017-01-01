У Мінсоцполітики перерахували всіх вимушених переселенців з Криму і Донбасу

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1 155 525 сімей звернулись за призначенням грошової допомоги

Мінсоцполітики України нарахувало вже понад 1,6 млн переселенців з Криму і Донбасу. Для майже 1 070 тисяч сімей призначили соціальну допомогу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

«Станом на 13 лютого 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 633 346 переселенців або 1 315 620 сімей з Донбасу і Криму», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, 1 155 525 сімей звернулись за призначенням грошової допомоги, 1 069 922 з них таку допомогу призначено.