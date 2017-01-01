У Москві силовики застосували спецзасоби проти мітингарів

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Мітинг у Москві

До площі стягують близько 200 бійців ОМОН, вони ланцюгом видавлюють людей

На Пушкінській площі в Москві почав працювати загін ОМОН, який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції, пише «Медуза».

Група бійців ОМОН врізається у натовп присутніх і витісняє їх з площі. Поліцейські застосовують кийки. До площі стягують близько 200 бійців ОМОН, вони ланцюгом видавлюють людей.

Як повідомлялося, більше години тому у Москві було затримано опозиціонера Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції. Навального затримали, коли він йшов по Тверській вулиці, повідомляє видання «Медуза».



26 березня у десятках російських міст пройшли акції проти корупції, приводом для яких стало розслідування Навального і його фонду про «таємну імперію» прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. У більшості випадків, в тому числі в Москві, акції не були узгоджені з місцевою владою.

Як раніше попереджала московська поліція, учасникам несанкціонованої опозиційної акції в Москві загрожують штрафи до 20 тис. рублів і арешти до 15 діб, а за хуліганські дії - аж до кримінальної відповідальності.

«ГУ МВС Росії по м. Москві вживатиме всі необхідні заходи для забезпечення правопорядку. Разом з тим московська поліція і міська влада офіційно попереджають, що захід незаконний, і в сучасних умовах зростає ризик провокаційних дій, спрямованих на порушення громадського порядку. У цьому випадку ваша особиста безпека може опинитися під загрозою», - йдеться у повідомленні прес-служби московської поліції.

Поліція «переконливо просила» утриматися від участі в неузгодженому заході 26 березня на Тверській вулиці. Акція запланована на 14.00 за київським часом. На мітингах у російських містах затримали вже кілька десятків людей.