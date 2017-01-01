У Росії масові затримані на мітингах проти корупції

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Мітинг проти корупції, Владивосток

У Владивостоку на мітингу проти корупції 26 березня поліцейські затримали щонайменше 30 осіб

Про це повідомляє , повідомляє «ВВС-Інфо».

Акція, що відбулась на Привокзальній площі, не була узгоджена міською владою. За оцінкою видання VL.Ru, на мітинг прийшли близько тисячі осіб.

«ОВС-Інфо» пише, що затримання почалися відразу після початку мітингу; поліція вихоплювала окремих людей з натовпу. VL.Ru повідомляє, що поліцейські ведуть «найактивніших». Після початку масових затримань частина мітингувальників перемістилася до Фрунзенському РУВС, куди відвезли затриманих.

На 26 березня мітинги проти корупції заплановані в кількох десятках російських міст.

Як повідомовляв «Главком», 25 березня заходи до Дня волі у Білорусії ознаменувалися масовими затриманнями.

За інформацією видання tut.by, у Мінську було затримано понад 700 людей. Також у Білорусії зник опозиційний лідер і один з організаторів мітингу на День волі Микола Статкевич.

Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.