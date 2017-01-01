У МЗС України очікують, що Росія виконає рішення Суду ООН

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Міжнародний суд ООН

Суд очікує від Російської Федерації та України реалізації Мінських угод

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що Росія виконуватиме рішення Міжнародного суду ООН, передає прес-служба МЗС.

«Очікуємо, що Російська Федерація невідкладно і повною мірою виконуватиме рішення суду та припинить порушення міжнародного права по відношенню до України», — йдеться в повідомленні.

Крім того, у МЗС зазначили, що важливим також є те, що суд очікує від Російської Федерації та України, як сторін мінського процесу, реалізації індивідуальних та спільних заходів з метою повної імплементації «Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод».

Також у МЗС нагадали, що наступний етап — розгляд справи по суті, в рамках якого Україна представить усі необхідні докази для притягнення Росії до відповідальності за порушення своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Нагадаємо, заступник глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що рішення, яке у середу виніс суд у Гаазі, є надзвичайно позитивним.

Вона зазначила, що після цих слухань українська сторона «вже знає, де є слабкі місця і де треба більше працювати по збору доказів та доведенні саме намірів, про які сказав суд». За її словами, Україна буде фокусуватися саме на них при підготовці справи по суті.

При цьому Зеркаль відзначила, що Україна має достатньо доказів, щоб довести порушення Росією конвенції про фінансування тероризму.

«Коли ми готували цю справу по попереднім заходам ми виходили з того, що треба довести попередню юрисдикцію і надати саме докази наявності порушення конвенції. Суд визнав, що цього їм недостатньо для прийняття рішення, тому зараз ми будемо фокусуватися вже на доведенні провини і доведенні намірів, наприклад, по збиттю літака МН17», - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію відновити Меджліс.

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