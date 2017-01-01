Дебати на смітнику. Як Гройсман «рятував» Львів і знищував Садового

Павло Вуєць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман та Андрій Садовий

Аби ще раз довести неспроможність Садового, прем’єр доручив вирішити проблему губернатору Синютці

Сьогодні прем’єр Володимир Гройсман відвідав Львів. Глава уряду вирушив до західної столиці для розв'язання проблеми, яка вже понад півроку тримає місто в стресі. Йдеться про сміттєвий колапс.

Володимир Гройсман

Візиту Гройсмана передувала його зустріч із президентом, на якій Порошенко окремо «по-батьківські» пройшовся по львівській владі: «Прибирати сміття – прерогатива органів місцевого самоврядування. Але коли там не можуть у рамках своєї компетенції вирішити цю проблему, коли власну господарську безпорадність обгортають у політичну матерію, а безпеці городян загрожує екологічна катастрофа, необхідно допомогти». Президент фактично підхопив «пісню» самого Гройсмана, який цього тижня прямо звинуватив львівську владу і конкретно мера Андрія Садового в саботажі. «У 2017 році бюджет розвитку міста становитиме 1,8 мільярда гривень. З такими грошима не вирішувати проблему, я вважаю, просто неприпустимо. Коли я був мером Вінниці, то я мав точно таку проблему і вирішив її ще сім років тому і забув, що вона була», – так зайвий раз Гройсман нагадав усім легенду про самого себе – «талановитого господарника з Вінниці».

Аби ще раз довести неспроможність Садового, Гройсман доручив вирішувати сміттєву кризу львівському губернатору Олегу Синютці, який свого часу був заступником Садового. Той провів у середу засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівщини, яка прийняла рішення про одноразове вивезення накопичених в облцентрі твердо-побутових відходів на полігони у районах Львівської області. Зокрема, погодилися приймати відходи Дрогобич, Червоноград, Борислав, Миколаїв та Самбір.

Але це - «єдиноразова» акція. Надалі ж, за планами Синютки, якщо Львівська міськрада не справлятиметься з регулярним вивозом відходів, управління відходами можуть передати на рівень держави. Садовий же впевнений, що саме центральна влада вставляє йому в цій історії палиці в колеса і закриває доступ на полігони. Що ж насправді відбувається у Львові, де сміттєве питання вже давно стало політичним і чому воно збудилося вчергове саме зараз?

Засідання комісії з надзвичайних ситуацій ЛОДА

Проблема світових масштабів

Після Нового року тема багатостраждального львівського сміття знову стала актуальною – виявилось, що місто після свят просто потопає в ньому. Тиждень тому Садовий виступив зі зверненням до громадян, в якому визнав: у місті склалася надзвичайна екологічна ситуація – перевізникам закриті всі можливості для вивозу сміття і начебто руку до цього доклав адмінресурс. Садовий нагадав, що неодноразово звертався до центральної влади за допомогою: пропонував рекультивацію та укріплення Грибовицького полігону, який не працює після трагедії зі зсувом, що призвела до загибелі людей. Але в Києві мера ігнорують, що Садовий, звісно, пов’язує з намаганням дискредитувати його особисто і надто принципову фракцію «Самопоміч» в парламенті. Соратниця львівського мера Оксана Сироїд прямо називає те, що відбувається із львівським сміттям, «терором Адміністрації президента проти львів’ян».

Садовий пішов ще далі і почав лякати тим, що потенційна екологічна криза може мати міжнародний характер, а її наслідки відчують мешканці сусідніх держав. Польські ЗМІ розповсюдили його звернення до мера польського Любліна, в якому львівский колега звертається з проханням забрати міське сміття: «Дедалі більше комунальних сміттєзвалищ інших міст України відмовляються приймати сміття зі Львова. Ситуація дуже напружена, тому що нагромадження великої кількості відходів у місті може спричинити епідемію інфекційних хвороб, а також може призвести до зараження стічних вод». Поляки ще розмірковують над такою пропозицією і очікують висновку спеціальної екологічної інспекції. Втім цей крок Садового, який запевняє, що отримує багато дзвінків з Польщі з пропозицією допомогти, виглядає як жест відчаю. Мовляв, в Україні можливостей для вивозу сміття вже нема. «А на картах, які висять в Кабміні, Львів – це частина України?» – показово обурився він.

Дійсно, новини про пригоди львівського сміття, яке щоденно накопичується у обсязі 650–700 тон, вже стали звичними. Вантажівки з ним періодично ловлять по регіонах країни. Останній випадок стався в Сумській області – місцева прокуратура відрапортувала, що на території області без дозволу розвантажилися 15 вантажівок, а в рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження вже проведені обшуки в офісі однієї з львівських структур. В свою чергу, голова Тернопільської ОДА Степан Барна нещодавно показово категорично заявив, що після деяких випадків дав доручення правоохоронцям, головам райадміністрацій та керівникам об’єднаних громад посилити контроль за сміттєвозами: «Ми не дамо перетворити Тернопільщину на львівське сміттєзвалище». В минулому році за позовом львівської облпрокуратури суд заблокував будь-які роботи на Грибовицькому звалищі, яких домагається Садовий, тож львівський мер має усі підстави казати про певну тенденційність центральної вертикалі щодо нього і його ініціатив.

Відлуння Грибовичів

До трагедії у Грибовичах на це звалище потрапляло сміття не лише Львова, а й області, у співвідношенні 60 на 40%. Обласне сміття тепер вивозиться на інші малі полігони Львівщини, і так їх перевантажуючи. Львів же залишився без власного сміттєзвалища і тому був змушений возитись з відходами усією Україною. Але інформаційний галас та негатив, що розповсюджувався з цього приводу, викликали все більше невдоволення мещканців регіонів, куди звозили сміття, тож міська влада вимушена була реагувати. І навіть ті регіони, які давали певні обіцянки Садовому, згодом передумали. Так було, наприклад, з Києвом. Причому, як натякають в мерії Львова, руку до цього приклали в Адміністрації президента, звідки ледь не відстежувались маршрути вантажівок. Тож сміттєві вояжі стало робити все важче, ситуація в місті склалася катастрофічна, і Садовий почав робити гучні заяви про блокаду.

Пропозиція ж львівського губернатора одноразово вивести сміття на полігони області виглядає маніпулятивно – по-перше, це не вирішує проблему, по-друге, після закриття Грибовицького звалища і так перевантажені, що не викликає захоплення у місцевих мешканців. Виділення областю трьох ділянок для нового полігону, одна з яких – на території колишніх гірничо-хімічних підприємств – Яворівського ДГХП «Сірка» – теж спровокувало опір сільських рад. І хоча в обласній адміністрації кажуть, що ділянки знаходяться за територією сіл, гучних протестів з перекриттям доріг не уникнути. Такі в середу відбулися у самому Львові – люди виступали проти ймовірного голосування міської ради щодо створення сміттєпресувальної лінії у житловому районі Львова Рясне. Саме засідання ради було перенесене на невизначений термін нібито через загрозу для депутатів. Інциденти вже були – тиждень тому на позачергове засідання міськради, де розглядався план екстрених екологічних заходів, увірвались невідомі, які влаштували сутички.

«Насправді, сміття з міста постійно вивозилось, – запевняє один з соратників Садового заступник голови парламентської фракції «Самопоміч» Олег Лаврик. – Кожного дня з ранку і ввечері проводиться моніторинг 1220 майданчиків, з них станом на четвер були перевантажені 310. Тобто не можна говорити про катастрофу. Але ми бачимо, що протягом останніх кількох тижнів йде системна відмова всіх міст в Україні і посилення уваги патрульних, які працюють навколо Львова, щоб затримувати машини, які вивозять сміття в інші області. Машину в Дніпропетровській області взагалі у супроводі мигалок ДАІ назад зі сміттям повертають у Львівську область. Говорити про те, що це виключно господарська ситуація, точно не можна. Взяти по одній машині на полігони, які є навколо Львова, буде більш ніж достатньо, щоб ситуація зі сміттям перестала бути суспільно активною».

Сміттєва проблема погіршується різним баченням її вирішення мером та головою обладміністрації. Так Садовий стверджував, що він домовився з Європейським інвестиційним банком щодо виділення кредиту на рекультивацію Грибовицького звалища, сміттєпереробний завод та новий полігон. Синютка ж намагається самостійно залучити інвестора для будівництва комплексу утилізації відходів в області. Причини цього і в політичній конкуренції між мером та представникою командою, і, вочевидь, в бажанні замкнути на себе сміттєві фінансові потоки. Раніше Садовий жалівся, що питання з кредитом зависло на рівні уряду, проте Гройсман вже запевнив, що Кабмін готовий надати гарантії, якщо львівська влада досягне угоди з банком. Не виключено, що в нинішньому загостренні ситуації зацікавлений і сам мер, який таким чином тисне на громадську думку, аби таки домогтися побудови сортувальних ліній в межах міста.

Догралися

Але які б політичні інтриги не плелись, ситуація в місті реально загрозлива і її треба було в терміновому порядку вирішувати.

«Безперечно, вина Садового є, бо він десять років накопичував проблеми, які, на жаль, завершились трагедією, – каже львівський мажоритарник Дмитро Добродомов. – Але, треба визнати, в гру втрутилася і політика: Адміністрація президента робить все, щоб повністю блокувати вивіз сміття, зробити цю проблему серйознішою, тим самим знижуючи рейтинг Садового. Я от зараз перебуваю у Львові – це досить апокаліптичне видовище. Якщо буде відлига, то однозначно буде загроза катастрофи. Не можна радіти політичним дивідендам, як дехто, коли на місто насувається екологічна катастрофа».

В «Блоці Порошенка» на словах також не заперечують, що «треба жити дружно».

«Треба зрозуміти, що це спільна справа і піти на якісь компроміси, щоб разом з областю це питання вирішити, – впевнена депутат від БПП Оксана Юринець. – Потрібен сміттеспалювальний завод, рекультивація Грибовицького полігону. Ми всі живемо в цьому місті і, якщо по ньому будуть бігати пацюки, будуть потерпати всі, незалежно від посади. В смітті дуже важливим є тариф, який платить кожен мешканець, аби його вивозити, і це точно не компетенція національної влади».

Політолог Володомир Фесенко вважає, що Садовий відчуває безвихідь, тому й так занадто нервує: «Його рейтинги впали, тож опоненти, мабуть, досягли певного результату в цьому сенсі. Але Львів – не останнє місто в країні, і проблему треба вирішувати разом з обладміністрацією та представниками уряду. Бо якщо у нас сільрада може заблокувати діяльність сміттєзвалища, то це дуже небезпечний прецедент і для інших міст. А Садовий отримав серйозний політичний урок – можна піаритись та гратись в «непорочного» та успішного мера, але коли виникають такі проблеми, будь-який мер є залежним від держави. При цьому Садовий не може перекидати все на центральну владу, нібито міська тут ні до чого. В цій історії він проявив слабкість і як політик, і як менеджер, але справа вже не в ньому, а в дуже великих масштабах проблеми».

Центральна влада підключилась, причому всі лаври любитель попіаритись в стилі «я вам покажу, як керувати країною» Гройсман прогнозовано хоче забрати собі. Паралельно в черговий раз виставивши в дурнях Садового, який так старанно вибудовував імідж мера справжнього європейського міста. Перебуваючи у Львові, прем’єр нагадав, що техногенна загроза виникла не зараз, визнав тимчасовість нинішніх заходів і необхідність знайти системне вирішення. Причому знаходити його має міськрада, яка, за його словами, може розраховувати на підтримку Кабміну. Не міг відмовити собі Гройсман у задоволенні нагадати, що вінницький полігон – наразі один з найбільш взірцевих. З конкретики за результатами візиту – прем’єрська обіцянка, що Львову буде виділена нова ділянка для нового сміттєпереробного комплексу, а міська влада візьме зобов’язання створити полігон за шість місяців.

Наразі обладміністрація та міськрада навперебій рапортують про покращення ситуації з вивозом сміття. Але ніхто не гарантує, що сміттєва історія нарешті отримала фінал.