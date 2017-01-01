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    Президент Туреччини звинуватив Німеччину в підтримці тероризму

    • Сьогодні, 05:59
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    Ердоган обурився тим, що німецьке консульство відмовлялося видати журналіста, який підозрювався в зв'язках з терористами

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину в підтримці тероризму, передає Daily Sabah.

    «Вони повинні бути притягнуті до суду за приховування терору», - сказав він.

    Таким чином Ердоган прокоментував затримання журналіста німецького видання Welt Деніза Юсел за підозрою в зв'язках з терористами.

    Він також висловив обурення тим, що німецьке консульство відмовлялося видати Юсел.

    Раніше повідомлялося, що Юсел був оголошений в розшук у справі про хакерську атаку на поштовий ящик міністра енергетики Туреччини Берата Албайрака.

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