У Німеччині поліція запобігла теракту

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Німецькі правоохоронці

Ймовірний напад терористів мав статися сьогодні

Німецька поліція стверджує, що запобігла в суботу, 11 березня, теракту в торговельному центрі на площі Лімбекерплац у місті Ессені на заході країни.

Речник поліції Ессена зазначив, що правоохоронці мають «конкретні докази» того, що теракт мав бути скоєний саме в суботу саме у вищевказаному торговельному центрі. Поліція отримала інформацію про запланований напад від спецслужб.

Деталей щодо того, як саме планували вчинити напад, поліція поки не розкриває. Припускається, що ймовірний теракт міг мати ісламістське підгрунтя.

Двох чоловіків з містечка Обергаузена допитали у зв’язку з інцидентом, але поліція уточнила, що вони не є підозрюваними у плануванні теракту.

Нагадаємо, нещодавно на залізничній станції в німецькому місті Дюссельдорф на людей напав чоловік, озброєний сокирою. Семеро людей зазнали поранень.‎

Джерело: DW