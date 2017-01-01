У Пакистані на овочевому ринку стався вибух: 20 загиблих
- Сьогодні, 09:49
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Швидка медична допомога в Пакистані
Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальності
На північному заході Пакистану у місті Парачінар стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 20 осіб.
Про це повідомляє Aljazeera.
«Бомба, ймовірно, була закладена в овочевому ящику», - сказав представник місцевої влади.
Від вибуху також близько 50 людей зазнали поранень.
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Спецоперація з пошуку злочинців триває, жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальності.
Нагадаємо, 7 січня в Сирії в місті Аазаз стався масштабний теракт, загинули близько 60 людей, ще 50 були поранені.