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    У Пакистані на овочевому ринку стався вибух: 20 загиблих

    • Сьогодні, 09:49
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    Швидка медична допомога в Пакистані
    Швидка медична допомога в Пакистані

    Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальності

    На північному заході Пакистану у місті Парачінар стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 20 осіб.

    Про це повідомляє Aljazeera.

    «Бомба, ймовірно, була закладена в овочевому ящику», - сказав представник місцевої влади.

    Від вибуху також близько 50 людей зазнали поранень.

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    Спецоперація з пошуку злочинців триває, жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальності.

    Нагадаємо, 7 січня в Сирії в місті Аазаз стався масштабний теракт, загинули близько 60 людей, ще 50 були поранені. 

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