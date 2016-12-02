У Північній Кореї створили новий вид спецвійськ

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На параді в КНДР були помічені «спеціальні тактичні війська»

Північна Корея (КНДР) створила новий вид збройних сил - спеціальні тактичні війська. Про це повідомило інформаційне агентство Yonhap.

За даними агентства, аналіз північнокорейських газетних звітів про військовий парад в Пхеньяні 15 квітня показав, що в КНДР з'явився новий термін «спеціальні тактичні війська», якого раніше не було.

Так, одна з північнокорейських газет написала, що під час параду на площі Кім Ір Сена йшли колони «військово-морських, військово-повітряних і протиповітряних, стратегічних і спеціальних тактичних військ Корейської народної армії». На підставі їх перерахування південнокорейські аналітики припустили, що спеціальні тактичні війська КНДР за чисельністю такі ж, як і ВПС або ВМС.

Крім того, Центральне телеграфне агентство КНДР 13 квітня повідомило про навчання спецвійськ, які були продемонстровані на параді. Солдати цих військ марширували з замазаними чорним гримом обличчями в темних сонцезахисних окулярах, на головах - шоломи з приладами нічного бачення і були озброєні новими гранатометами. На думку експертів, створення нового виду військ у КНДР спрямоване, ймовірно, на протистояння американським і південнокорейським спецвійськам. Командує спеціальними тактичними військами, імовірно, генерал-полковник Кім Йон-Бок.

Як повідомляв «Главком», КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна

Нагадаємо, 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.

США заявляли про готовність завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

Влада Північної Кореї заявила, що готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.