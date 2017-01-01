У Полтаві після кривавих сутичок знову збирається мітинг

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Сутички біля газетної арки в Полтаві

До Полтавської міської ради потроху сходяться люди

У Полтаві сьогодні на 17 годину зібралось віче в центрі міста біля будівлі міськради. Протестувальники вимагають скасувати дозвіл на забудову арки «Газетного ряду», ввести мораторій на нові МАФи та покарати винних у сутичках напередодні.

До Полтавської міської ради потроху сходяться люди. Переважно учасники вчорашніх подій біля арки «Газетного ряду» – громадські активісти, ветерани АТО і мешканці будинку, яким металевою брамою перекрили в'їзд у двір.

Саме те, що забудовник металом закрив в'їзд у двір, і збурило напередодні полтавчан. У середу близько 19 години, біля газетної арки по вул Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду.

Згодом розпочались сутички, внаслідок чого трьох людей госпіталізували. Поліція затримала вісьмох найактивніших осіб.

Двох поранених під час сутичок у центрі Полтави прооперували.

Через вчорашні події люди хочуть відставки міського голови. Містяни вважають, що мер ігнорує думку громади.

Після сутичок біля газетної арки поліція вже відкрила п'ять кримінальних проваджень.

Джерело: ТСН