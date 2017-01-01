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    У Приватбанку попередили про збої в роботі терміналів і банкоматів

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    Як повідомила прес-служба банку, в зв'язку з проведенням поточних регламентних робіт можливі технічні збої

    Приватбанк попередив клієнтів про проведення регламентних робіт технічних систем банку.

    Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

    «Приватбанк попередив клієнтів про можливі збої в роботі мережі банкоматів, терміналів та електронного банкінгу з 10:00 вівторка, 6 червня 2017 року», - зазначається в публікації.

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    Як повідомила прес-служба банку, в зв'язку з проведенням поточних регламентних робіт можливі технічні збої, які найближчим часом будуть ліквідовані IT-службою банку.

    «Ми вибачаємось перед всіма нашими клієнтами за можливі короткотривалі незручності при роботі з банком. Регламентні роботи наших технічних комплексів – це необхідні заходи, наші фахівці відновлять роботу сервісів протягом години», – наголошується в повідомленні прес-служби Приватбанку.

    Нагадаємо, наприкінці травня прокуратура провела обшуки у квартири екс-працівників Приватбанку через 267 млрд кредитів для «своїх».

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