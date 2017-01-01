У Путіна відхрещуються від листа Януковича з проханням ввести війська

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Лист Януковича до Путіна був продемонстрований в ОНН російською стороною ще в березні 2014 року

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що жодного листа від екс-президента України Віктора Януковича на адресу президента Росії Володимира Путіна в адміністрацію глави РФ не надходило.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Справа в тому, що жодного листа офіційно в адміністрацію президента не надходило. Жодного подібного документа в адміністрації президента не реєструвалося», - сказав Пєсков журналістам у четвер.

Він не став коментувати інформацію про те, що, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, повпред РФ Віталій Чуркін говорив про наявність такого листа і про те, що він уповноважений доповісти про нього.

«Цього я не знаю. Я можу тільки констатувати ситуацію де-факто і де-юре, тобто те, що я вже сказав», - зазначив прес-секретар.

Як відомо, ще 4 березня 2014 року на засіданні Радбезу ООН постійний представник РФ Віталій Чуркін заявив, що Янукович направив Путіну письмове прохання використовувати російські збройні сили на Україні.

«Як законно обраний президент України звертаюся до президента Путіна з проханням використовувати Збройні сили Росії для відновлення законності на території України», - процитував Чуркін цей лист. За його словами, звернення до президента РФ була датовано 1 березня 2014 року.

Нагадаємо, напередодні Янукович ще раз підтвердив, що писав заяву Путіну.