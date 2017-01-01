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    У Раді готуються до збору підписів за відставку Сироїд - нардеп

    • Сьогодні, 12:30
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    <em>Юрій Береза</em>
    Юрій Береза

    Вчора у коаліції запропонували Сироїд написати заяву на звільнення

    У Верховнй Раді йдуть консультації щодо початку збору підписів за відставку заступника голови парламенту Оксани Сироїд.

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    Про це повідомив народний депутат Юрій Береза.

    «Зараз йдуть консультації», - сказав Юрій Береза, відповідаючи на запитання, чи розпочатий в парламенті збір підписів за відставку Сироїд.

    Нагадаємо, напередодні віце-спікер Оксана Сироїд достроково закрила засідання ВР через пропуск до сесійної зали невідомих.

    Як відомо, 15 березня до зали Ради без дозволу головуючого зайшли силовики.

    Коаліція виступила за відставку віце-спікера Сироїд.

    Сьогодні Парубій доручив розслідувати появу в Раді людей у камуфляжі.

     

    Джерело: УНН

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