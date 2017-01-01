У РФ вже відкрито набирають контрактників на війну проти України (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські бойовики на Донбасі

Військкомати оголосили набір контрактників на Донбас

Російські військкомати оголосили набір на контрактну службу в ЗС РФ для подальшого відправлення на Донбас. Користувачі соцмережі Facebook оприлюднили відповідне оголошення військкомату Хабаровського краю.

Контрактникам, які бажають піти воювати на Донбас, обіцяють «гідну» зарплату.

В оголошенні, зокрема, сказано: «Контрактникам, які бажають допомогти своїм одноплемінникам – російськомовному населенню Донбасу – позбутися від присутності там фашистів-бандерівців, буде надано сприяння і необхідну допомогу. Зарплата – гідна».

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.

Наразі триває перекидання російських найманців до Донецька.