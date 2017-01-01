Нардеп повідомив про перекидання російських найманців до Донецька

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Росія кинула на Донбас підкріплення, - Тимчук

Українські військові два дні тому зафіксували перекидання з південно-східного напряму через Макіївку у бік Яснуватої двох ротних груп, укомплектованих російськими найманцями. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів нардеп, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Це серйозна сила, враховуючи, що вони укомплектовані військовими запасу РФ – людьми, які мають досвід служби в армії. Очолюють їх російські офіцери», - зазначив він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Дмитра Тимчука «Главкому»

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено