Турчинов повідомив про загиблих і поранених під Авдіївкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Минулої доби троє українських військовослужбовців загинули, 24 бійці зазнали поранень

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.

Про це під час зустрічі з міністром оборони Литви заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає прес-служба Ради нацбезпеки і оборони.

«За позаминулу добу ми втратили чотирьох бійців, 12 було поранено, а за минулу маємо вже трьох убитих і значно більше поранених – 23, але втрати російських гібридних військ значно перевищують наші. Всі їхні спроби прорвати нашу оборону приречені на поразку», – сказав Турчинов.

Секретар РНБО зазначив, що ситуація під Авдіївкою загострилася після завершення інспекційної поїздки ОБСЄ на схід України.

Окрім цього, співрозмовники обговорили поточну ситуацію на Донбасі, що склалася внаслідок агресивних дій РФ, обговорили необхідність посилення військово-технічної двосторонньої співпраці і констатували безальтернативність санкцій проти Росії як країни-агресора.

Упродовж 29-30 січня терористичні угруповання 1200 разів обстріляли Авдіївку.

Також у штабі АТО повідомили, що впродовж минулої доби внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинули, 24 бійці зазнали поранень і бойових травмувань.