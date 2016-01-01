У Росії блогерів відправляють до колоній за пости з критикою дій РФ

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Олексій Кунгуров

Кунгурова засудили до двох років колонії-поселення, а раніше засудженого Бубеєва переводять з колонії-поселення в колонію загального режиму

У Росії тюменського блогера Олексія Кунгурова засудили до двох років колонії-поселення за пост у «Живому журналі» з критикою російської військової операції у Сирії.

Тюменський обласний суд 20 грудня визнав Кунгурова винним за статтею «виправдання тероризму». Суд проходив у закритому режимі, повідомляє Радіо Свобода.

Олексія Кунгурова заарештували у червні цього року. Справу проти нього вела російська ФСБ, яка побачила у постах блогера, присвячених російській участі у сирійській війні, схвалення діяльності угруповання «Ісламська держава».

Правозахисний центр «Сова», проаналізувавши пост Кунгурова, визнав, що у тексті немає порушень закону. «Меморіал» вніс російського блогера до списку політичних в’язнів.

Крім того, як повідомляє Грани.Ру, тверському блогеру Андрію Бубеєву, який відбуває термін 2 роки 3 місяці у справі про екстремізм, посилено вирок: політзека переводять з колонії-поселення в колонію загального режиму. Бубеєва засуджено за репост статті «Крим - це Україна!».