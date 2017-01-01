У Росії наклав на себе руки суддя, якого звинуватили в хабарництві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський суддя

Суддю підозрювали в отриманні 8 млн рублів хабара

Суддя Куйбишевського районного суду Сергій Москаленко, якому Слідком РФ в Омській області пред'явив звинувачення в отриманні хабара в 8 млн рублів, покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на старшого помічника керівника регіонального управління СК РФ Ларису Болдінову.

«Суддя Куйбишевського районного суду Сергій Москаленко, який був виявлений сьогодні вранці мертвим у парку 300-річчя Омська, покінчив життя самогубством», - розповіла вона.

За словами Болдінової, передсмертної записки не знайшли. За фактом смерті судді проводиться дослідча перевірка.

Кримінальну справу стосовно судді Куйбишевського районного суду Омська було порушено в липні 2016 року головою Слідчого комітету Росії Олександром Бастрикіним. Суддя звинувачувався в отриманні хабара в розмірі понад 8 млн рублів від колишнього керівника омської будівельної компанії «Омстрой-2001» Віктора Берга. На початку грудня минулого року слідство висунуло судді обвинувачення. Розслідування справи ускладнив той факт, що Берг був убитий.

Його застрелив кілер у лісосмузі під Омськом в жовтні 2015 року. А в листопаді 2015 року невідомий завдав Сергію Москаленко кілька ударів ножем, після чого суддя три тижні провів у лікарні.