У Росії назвали ще одного претендента на місце Чуркіна

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Василь Небензя

Постпредом РФ в ООН може стати Василь Небензя

Заступник міністра закордонних справ Росії Василь Небензя є основним кандидатом на посаду російського постпреда в ООН. Про це повідомили чотири незалежні джерела «Комерсанта» в держструктурах РФ.

Василь Небензя народився в 1962 році. Працює в системі МЗС з 1983 року. Обіймав різні посади в центральному апараті міністерства і за кордоном, в тому числі в представництвах РФ при ООН в Нью-Йорку і Женеві. З червня 2013 року Небензя є заступником міністра закордонних справ Росії.

«Поки ніяких рішень (з питання призначення постпреда РФ в ООН. – Ред.) не приймалося», - заявив «Комерсант» прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Раніше кілька джерел в Держдумі повідомили РИА Новости, що постпред Росії при НАТО Олександр Грушко є основним кандидатом на пост постійного представника Росії при ООН.

Нагадаємо, 20 лютого в Нью-Йорку за день до свого 65-річчя помер постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. Точної причини смерті російського дипломата офіційно не назвали.

10 березня судмедексперт Нью-Йорка заявив, що не буде оприлюднювати причини смерті постпреда Росії при ООН, оскільки дипломатичний імунітет посла Чуркіна триває і після його смерті.

Олександр Грушко працює постпредом Росії при НАТО з жовтня 2012 року, раніше він обіймав посаду заступника голови МЗС РФ.